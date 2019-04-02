В МВД ФРГ заявили, что Германия является одной из самых безопасных стран мира

Короткая ссылка
Глава Министерства внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия является одним из самых безопасных государств в мире.
В МВД ФРГ заявили, что Германия является одной из самых безопасных стран мира
  • Reuters

Жертвами тяжких преступлений в Германии в 2018 году стали менее 1% населения страны, передаёт Deutsche Welle.

«Германия — одна из самых безопасных в мире стран», — подчеркнул Зеехофер.

При этом он добавил, что в прошлом году в Германии было зарегистрировано 5,56 млн уголовных дел, уровень раскрываемости составил 57,7%.

Министр указал, что эти показатели преступности являются наиболее низкими «за многие десятилетия».

В апреле 2018 года Зеехофер предупредил, что в Германии в любой момент может произойти теракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить