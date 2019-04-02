В МВД ФРГ заявили, что Германия является одной из самых безопасных стран мира

Глава Министерства внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что Германия является одним из самых безопасных государств в мире.

Жертвами тяжких преступлений в Германии в 2018 году стали менее 1% населения страны, передаёт Deutsche Welle.

«Германия — одна из самых безопасных в мире стран», — подчеркнул Зеехофер.

При этом он добавил, что в прошлом году в Германии было зарегистрировано 5,56 млн уголовных дел, уровень раскрываемости составил 57,7%.

Министр указал, что эти показатели преступности являются наиболее низкими «за многие десятилетия».

В апреле 2018 года Зеехофер предупредил, что в Германии в любой момент может произойти теракт.