В МВД ФРГ заявили, что Германия является одной из самых безопасных стран мира
- Reuters
Жертвами тяжких преступлений в Германии в 2018 году стали менее 1% населения страны, передаёт Deutsche Welle.
«Германия — одна из самых безопасных в мире стран», — подчеркнул Зеехофер.
При этом он добавил, что в прошлом году в Германии было зарегистрировано 5,56 млн уголовных дел, уровень раскрываемости составил 57,7%.
Министр указал, что эти показатели преступности являются наиболее низкими «за многие десятилетия».
В апреле 2018 года Зеехофер предупредил, что в Германии в любой момент может произойти теракт.