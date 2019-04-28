Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
- РИА Новости
Официант ресторана в беседе с РИА Новости охарактеризовал Зеленского как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».
Такое же мнение о Зеленском выразил сотрудник безопасности пляжа.
«Нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и весёлый парень», — сказал он.
Как отметил один из сотрудников отеля, Зеленский приехал отдохнуть «без суеты и журналистов».
Ранее Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.