Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

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Сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции в районе Бодрума рассказали о своих встречах с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
  • РИА Новости

Официант ресторана в беседе с РИА Новости охарактеризовал Зеленского как «очень простого, приятного и весьма симпатичного человека».

Такое же мнение о Зеленском выразил сотрудник безопасности пляжа.

«Нам всем он очень понравился: такой спокойный, простой и весёлый парень», — сказал он.

Как отметил один из сотрудников отеля, Зеленский приехал отдохнуть «без суеты и журналистов». 

Ранее Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей. Также он рассказал о прикрывающихся его именем мошенниках.

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