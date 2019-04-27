Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Короткая ссылка
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
  • РИА Новости

«Я хочу вам сказать о новой «секте» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят в областные советы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса, говорят: «Мы тут всё теперь решаем», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном его штабом.

Он отметил, что не давал никаких полномочий на подобные действия, и посоветовал гражданам снимать действия аферистов на видео и обращаться в полицию.

Накануне Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить