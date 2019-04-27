Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».

«Я хочу вам сказать о новой «секте» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Сейчас ходят такие аферисты, которые ходят в областные советы, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса, говорят: «Мы тут всё теперь решаем», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном его штабом.

Он отметил, что не давал никаких полномочий на подобные действия, и посоветовал гражданам снимать действия аферистов на видео и обращаться в полицию.

Накануне Зеленский сообщил, что отправляется в Турцию на два дня на фестиваль «Весело», чтобы отвезти туда детей.