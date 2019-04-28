Глава МИД Ирана планирует визиты в КНДР и Россию

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует в скором времени совершить визиты в Северную Корею и Россию.
Глава МИД Ирана планирует визиты в КНДР и Россию
  • Reuters

«Визит (в КНДР. — RT) есть в моей повестке дня, и дата будет скоро объявлена», — цитирует Mehr министра. 

Зариф также добавил, что планирует в течение ближайших десяти дней посетить две соседние страны, а затем направиться на переговоры в Россию.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к международной встрече в астанинском формате.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество Москвы и Тегерана играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии.

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