Юрист оценил данные ООН о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT заявление спецдокладчика ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозефа Каннатачи о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.

«Дело Джулиана Ассанжа изначально было политизированным и имело заказной характер со стороны Соединённых Штатов. Но самое главное — это нелогичная и непоследовательная позиция правительства Эквадора, которое сначала предоставило Ассанжу убежище, но потом вдруг передумало и дало возможность лондонской полиции совершенно свободно произвести задержание. Тем самым, безусловно, были нарушены все процедуры экстрадиции», — объяснил юрист.

По его словам, Ассанж находился фактически на территории Эквадора, и любые задержания могли быть произведены только после получения судебного решения.

«Здесь же его просто забрали и увезли без соблюдения каких-либо юридических процедур. Что же касается заявления со стороны ООН, оно противоречит интересам США. Так что, скорее всего, не повлечёт за собой положительных последствий для Ассанжа. Но, безусловно, эти шаги всё равно необходимо предпринимать», — сказал Ванин.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни сообщил о серьёзных нарушениях в отношении Ассанжа в посольстве Эквадора.

Он отметил, что следующий шаг — определение, представляло ли посольство Эквадора необходимый минимум неприкосновенности частной жизни Ассанжу.