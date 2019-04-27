В Госдуме оценили данные ООН о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление спецдокладчика ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозефа Каннатачи о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.

«Я думаю, что в ООН дадут верную оценку всем действиям, связанным с Джулианом Ассанжем. Например, тому, как его преследовали и травили, в результате чего он вынужден был много лет скрываться в посольстве Эквадора, но и там испытывал определённое давление», — заявил Морозов.

Как отметил депутат, существуют данные, говорящие о нарушении тайны личной жизни Ассанжа и, возможно, тайны переписки.

«В ООН очень грамотные специалисты, которые могут оказать давление на США, Швецию и другие страны, пытающиеся привлечь Ассанжа к ответственности по надуманным основаниям», — сказал он.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни сообщил о серьёзных нарушениях в отношении Ассанжа в посольстве Эквадора.

Он отметил, что следующий шаг — определение того, представляло ли посольство Эквадора Ассанжу необходимый минимум неприкосновенности частной жизни.