В Госдуме оценили данные ООН о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление спецдокладчика ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни Джозефа Каннатачи о серьёзных нарушениях в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора.
В Госдуме оценили данные ООН о нарушении прав Ассанжа на частную жизнь
  • Reuters

«Я думаю, что в ООН дадут верную оценку всем действиям, связанным с Джулианом Ассанжем. Например, тому, как его преследовали и травили, в результате чего он вынужден был много лет скрываться в посольстве Эквадора, но и там испытывал определённое давление», — заявил Морозов.

Как отметил депутат, существуют данные, говорящие о нарушении тайны личной жизни Ассанжа и, возможно, тайны переписки. 

«В ООН очень грамотные специалисты, которые могут оказать давление на США, Швецию и другие страны, пытающиеся привлечь Ассанжа к ответственности по надуманным основаниям», — сказал он.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни сообщил о серьёзных нарушениях в отношении Ассанжа в посольстве Эквадора.

Он отметил, что следующий шаг — определение того, представляло ли посольство Эквадора Ассанжу необходимый минимум неприкосновенности частной жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить