Зариф рассказал, кто «затягивает» США в конфликт с Ираном
«Они все показали заинтересованность в затягивании США в конфликт. Я не думаю, что президент Трамп хочет этого, он в кампании обещал не привести Соединённые Штаты к новой войне», — сказал Зариф.
Ранее США решили внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, а в ответ на это МИД Ирана предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.