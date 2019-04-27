Зариф рассказал, кто «затягивает» США в конфликт с Ираном

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ «затягивают США в конфликт» с Ираном. Такое мнение выразил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу Fox News.

«Они все показали заинтересованность в затягивании США в конфликт. Я не думаю, что президент Трамп хочет этого, он в кампании обещал не привести Соединённые Штаты к новой войне», — сказал Зариф.

Ранее США решили внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, а в ответ на это МИД Ирана предложил президенту страны Хасану Рухани внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в аналогичный иранский список.