Трамп надеется заключить торговое соглашение с Японией в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп надеется заключить новое двустороннее торговое соглашение с Японией в скором времени.

Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что это может произойти очень быстро. Да, я думаю, что это может произойти достаточно быстро, возможно, к тому времени, как я поеду туда (в Японию. — RT), может быть, мы подпишем его там. Но сейчас дело продвигается очень хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Трампа The New York Times.

26 апреля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Белом доме.

Ранее сообщалось, что американский лидер посетит Японию с визитом с 25 по 28 мая.

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