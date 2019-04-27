Трамп надеется заключить торговое соглашение с Японией в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп надеется заключить новое двустороннее торговое соглашение с Японией в скором времени.

Об этом американский лидер заявил во время встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Я думаю, что это может произойти очень быстро. Да, я думаю, что это может произойти достаточно быстро, возможно, к тому времени, как я поеду туда (в Японию. — RT), может быть, мы подпишем его там. Но сейчас дело продвигается очень хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Трампа The New York Times.

26 апреля президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в Белом доме.

Ранее сообщалось, что американский лидер посетит Японию с визитом с 25 по 28 мая.