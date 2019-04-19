Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Отмечается, что Трамп станет первым иностранным государственным гостем, который встретится с наследным принцем Нарухито после того, как он вступит на престол 1 мая после отречения своего отца императора Акихито.
Также сообщатся, что помимо переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп «рассматривает возможность посмотреть бой сумо вживую и осмотреть эсминцы класса Изумо».
Ранее СМИ сообщали о планах премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Соединённые Штаты в конце апреля с целью провести переговоры с Трампом.