Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая

Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая. Об этом информирует Kyodo со ссылкой на официального представителя правительства Японии.

Отмечается, что Трамп станет первым иностранным государственным гостем, который встретится с наследным принцем Нарухито после того, как он вступит на престол 1 мая после отречения своего отца императора Акихито.

Также сообщатся, что помимо переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп «рассматривает возможность посмотреть бой сумо вживую и осмотреть эсминцы класса Изумо».

Ранее СМИ сообщали о планах премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетить Соединённые Штаты в конце апреля с целью провести переговоры с Трампом.