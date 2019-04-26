В Госдуме прокомментировали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.

«Последнее время мы наблюдаем, что слова американских политиков расходятся с делом. С одной стороны, они заявляют о необходимости начала возобновления переговорного процесса по актуальным вопросам, в том числе и в сфере разоружения. Но когда всё доходит до реальных действий, они отказываются от любых контактов на правительственном уровне», — сказал Морозов.

Депутат также отметил, что Дональд Трамп может делать подобные заявления для создания имиджа миротворца.

«Но если в этот раз данная инициатива закончится какими-то реальными делами и американцы сядут за стол переговоров по такой очень важной проблеме, то это можно только поприветствовать. Будем надеяться на конкретные шаги», — считает он.

Ранее Трамп заявил, что США, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.