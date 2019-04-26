В МИД России рассказали об интенсивных контактах с США по Сирии

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия интенсивно контактирует с США по Сирии.
В МИД России рассказали об интенсивных контактах с США по Сирии
  • Reuters

«Мы ведём интенсивные контакты с американскими представителями по теме деконфликтинга. Наши военные контактируют во избежание непонимания намерений и шагов друг друга», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что «на политическом треке» у России и США гораздо больше нестыковок. 

Также Рябков заявил, что Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, рассказал о сферах взаимодействия Москвы и Вашингтона.

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