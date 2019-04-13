Лавров рассказал о сферах взаимодействия России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, рассказал о сферах взаимодействия Москвы и Вашингтона.

«Мы работаем с американцами там, где это отвечает интересам — и нашим, и интересам Вашингтона. Возобновился после долгих напоминаний диалог по борьбе с терроризмом, между военными активно, продуктивно и результативно функционирует так называемый механизм деконфликтинга в Сирии, идёт диалог и по политическим аспектам сирийского урегулирования», — заявил Лавров.

Он отметил, что при инициативной роли США поддерживаются контакты по Афганистану, по Корейскому полуострову, также осуществляется практическое сотрудничество в космосе.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает, что отношения с США будут развиваться в направлении активизации диалога.

Также Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.