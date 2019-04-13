Лавров: «блицкриг» США не удался в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что США не удался «блицкриг» в Венесуэле.

«Венесуэла у всех на слуху. «Блицкриг» по смене режима там не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Ранее Лавров выразил сомнение в том, что в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы в Латинской Америке может повториться Карибский кризис.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку «режимов» на Кубе и в Венесуэле.