Вучич пожелал благополучия и удачи «братскому русскому народу»

Российский лидер Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич провели встречу в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине, в ходе которой сербский лидер пожелал «благополучия и удачи братскому русскому народу».

«Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе», — цитирует ТАСС Путина.

Он вспомнил свой январский визит в Белград, заметив, что он способствовал активизации двусторонних связей.

«У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере, как ВТС, военное взаимодействие», — добавил Путин.

В свою очередь, Вучич подчеркнул, что Сербия считает визит Путина историческим.

«Этот визит был визитом с душой, потому что он тронул душу всех граждан Сербии», — указал он.

Сербский президент поблагодарил Путина за поддержку со стороны России, в том числе в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета.

Он также пожелал «радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу».

Ранее в МИД Сербии заявляли, что страна никогда не будет вводить санкции против России, несмотря на сильное давление на Белград.