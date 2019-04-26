Вучич пожелал благополучия и удачи «братскому русскому народу»
- Reuters
«Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия, поговорить о двусторонних отношениях и о ситуации в регионе», — цитирует ТАСС Путина.
Он вспомнил свой январский визит в Белград, заметив, что он способствовал активизации двусторонних связей.
«У нас развиваются отношения в такой чувствительной сфере, как ВТС, военное взаимодействие», — добавил Путин.
В свою очередь, Вучич подчеркнул, что Сербия считает визит Путина историческим.
«Этот визит был визитом с душой, потому что он тронул душу всех граждан Сербии», — указал он.
Сербский президент поблагодарил Путина за поддержку со стороны России, в том числе в вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета.
Он также пожелал «радостной и благословенной Пасхи, благополучия и удачи братскому русскому народу».
Ранее в МИД Сербии заявляли, что страна никогда не будет вводить санкции против России, несмотря на сильное давление на Белград.