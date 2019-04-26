Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая

Короткая ссылка
Российско-китайское сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
Путин оценил уровень сотрудничества России и Китая
  • РИА Новости

«Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 24,5% и составил рекордные $108 млрд.

В январе стало известно, что товарооборот России и Китая в 2018 году превысил $100 млрд.

Как отметил посол КНР в России Ли Хуэй, Москва и Пекин должны улучшить взаимодействие по энергоресурсам и освоить новые источники роста в сфере высоких технологий для увеличения товарооборота до $200 млрд.

Он добавил, что новыми факторами роста станут сельское хозяйство и трансграничная электронная коммерция.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить