Трамп сравнил расследование Мюллера с Уотергейтским скандалом
Кроме того, он сравнил данное расследование с Уотергейтским скандалом, который привёл к отставке бывшего президента США Ричарда Никсона.
«Это была не кража информации из офиса в комплексе «Уотергейт», это была попытка переворота», — заявил он.
18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что «такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений».