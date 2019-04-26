Трамп сравнил расследование Мюллера с Уотергейтским скандалом

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Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Fox News назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года попыткой переворота.

Кроме того, он сравнил данное расследование с Уотергейтским скандалом, который привёл к отставке бывшего президента США Ричарда Никсона.

«Это была не кража информации из офиса в комплексе «Уотергейт», это была попытка переворота», — заявил он.

18 апреля был опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что «такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений».

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