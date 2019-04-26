ЦТАК: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый верховный лидер пригласил президента Путина посетить КНДР в любое удобное для него время, и приглашение было с готовностью принято», — говорится в сообщении.

По данным агентства, лидеры КНДР и России в ходе переговоров договорились укреплять стратегическое сотрудничество для сохранения мира и безопасности в регионе.

«На переговорах обе стороны договорились укреплять стратегическое сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в регионе и в дальнейшем делать более тесными взаимопонимание и связи», — указывается в сообщении.

25 апреля во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.

Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.