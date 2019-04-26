ЦТАК: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил российского президента Владимира Путина посетить Северную Корею. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый верховный лидер пригласил президента Путина посетить КНДР в любое удобное для него время, и приглашение было с готовностью принято», — говорится в сообщении.

По данным агентства, лидеры КНДР и России в ходе переговоров договорились укреплять стратегическое сотрудничество для сохранения мира и безопасности в регионе.

«На переговорах обе стороны договорились укреплять стратегическое сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в регионе и в дальнейшем делать более тесными взаимопонимание и связи», — указывается в сообщении.

25 апреля во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.

Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

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