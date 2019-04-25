Ким Чен Ын назвал отношения КНДР и России бесценным достоянием их народов

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе торжественного мероприятия после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным назвал отношения Пхеньяна и Москвы бесценным достоянием народов двух стран.
Ким Чен Ын назвал отношения КНДР и России бесценным достоянием их народов
  • РИА Новости

«Весьма отрадно отметить, что нынешняя знаменательная встреча — это закономерный результат дружественных чувств между двумя странами, которые существуют в течение долгого исторического периода...  Дружественные отношения между КНДР и Россией являются бесценным достоянием народов наших стран», — отметил он.

Ранее Ким Чен Ын прокомментировал итоги переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным во Владивостоке.

Впоследствии он подарил российскому президенту «олицетворяющий силу» меч. 

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