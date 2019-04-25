Ким Чен Ын назвал отношения КНДР и России бесценным достоянием их народов
- РИА Новости
«Весьма отрадно отметить, что нынешняя знаменательная встреча — это закономерный результат дружественных чувств между двумя странами, которые существуют в течение долгого исторического периода... Дружественные отношения между КНДР и Россией являются бесценным достоянием народов наших стран», — отметил он.
Ранее Ким Чен Ын прокомментировал итоги переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным во Владивостоке.
Впоследствии он подарил российскому президенту «олицетворяющий силу» меч.