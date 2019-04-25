Абэ обсудил в Брюсселе встречу Путина и Ким Чен Ына

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Японский премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что обсудил в ходе саммита Япония — Евросоюз в Брюсселе встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Абэ обсудил в Брюсселе встречу Путина и Ким Чен Ына
  • Reuters

«Что касается Северной Кореи: мы обсудили текущую ситуацию, в том числе саммит Россия — КНДР», — приводит Интерфакс слова Абэ.

Он отметил, что Япония и ЕС договорились взаимодействовать, чтобы добиться отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.

Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

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