Абэ обсудил в Брюсселе встречу Путина и Ким Чен Ына
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«Что касается Северной Кореи: мы обсудили текущую ситуацию, в том числе саммит Россия — КНДР», — приводит Интерфакс слова Абэ.
Он отметил, что Япония и ЕС договорились взаимодействовать, чтобы добиться отказа Северной Кореи от ядерного оружия.
Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.
Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.