МИД: Путин и Ким Чен Ын исправляли ошибки дипломатии США
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«Если говорить ёмко, это исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений», — приводит Интерфакс слова Захаровой.
Она отметила, что действия американских политиков повергли Корейский полуостров «в состояние нервного потрясения».
Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.
Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.