МИД: Путин и Ким Чен Ын исправляли ошибки дипломатии США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала встречу российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.
МИД: Путин и Ким Чен Ын исправляли ошибки дипломатии США
  • ©Sputnik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Если говорить ёмко, это исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений», — приводит Интерфакс слова Захаровой.

Она отметила, что действия американских политиков повергли Корейский полуостров «в состояние нервного потрясения».

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.

Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

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