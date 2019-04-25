МИД: Путин и Ким Чен Ын исправляли ошибки дипломатии США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировала встречу российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

«Если говорить ёмко, это исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений», — приводит Интерфакс слова Захаровой.

Она отметила, что действия американских политиков повергли Корейский полуостров «в состояние нервного потрясения».

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Встреча длилась около трёх с половиной часов.

Путин отметил вклад Ким Чен Ына в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.