На Шри-Ланке заявили о возможности терактов в мечетях 26 апреля

Власти Шри-Ланки предупредили о возможности терактов в мечетях страны 26 апреля.

Об этом сообщает региональное издание Sunday Times со ссылкой на представителя правоохранительных органов страны.

Отмечается, что ранее в соцсетях появились посты о подобной угрозе, однако власти только сейчас подтвердили данную информацию.

«В связи с возможными терактами была усилена безопасность у всех мечетей. Не стоит беспокоиться», — заявил собеседник издания.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в храмах и пятизвёздочных отелях. По последним данным, в результате терактов погибли 359 человек.

Власти страны заявили, что взрывы, согласно предварительному расследованию, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.