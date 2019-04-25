В МИД призвали «здравомыслящих политиков» Венесуэлы не поддаваться на провокации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга призвала «здравомыслящих политиков» Венесуэлы в преддверии новых демонстраций в стране не поддаваться на провокации.

РИА Новости

«Радикальная оппозиция готовит новые масштабные акции, чтобы спровоцировать столкновения митингующих... Мы призываем всех здравомыслящих политиков Венесуэлы придерживаться исключительно мирных методов политической борьбы», — отметила дипломат. По словам Захаровой, США устроит любой вариант дестабилизации обстановки в Венесуэле. Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит признаки подготовки Соединённых Штатов к проведению военной операции против Боливарианской Республики.