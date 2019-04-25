Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС

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Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС
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«Мы обеспокоены тем, что конгресс в настоящее время рассматривает возможность введения дополнительных энергетических санкций против России», — приводит издание заявление дипломата.

По словам Хабер, подобные санкции могут «повлиять на энергетическую безопасность Европы».

«Для процветания Германии и Европы требуется «как СПГ, так и российский трубопроводный газ», — говорится в послании дипломата конгрессменам.

Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отметил, что оптимальным вариантом в ситуации со строительством «Северного потока — 2» было бы создание межправительственного соглашения Евросоюза с Россией об аспектах работы газопровода.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участия в строительстве «Северного потока — 2».

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