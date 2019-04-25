Путин рассказал о работающих в России гражданах КНДР

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Российский президент Владимир Путин обсудил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ситуацию с работающими в России гражданами КНДР.
Путин рассказал о работающих в России гражданах КНДР
  • ©Kremlin Pool/Global Look Press

«Мы говорили об этом. Здесь существуют разные варианты, есть вопросы гуманитарного характера, есть вопросы, связанные с реализацией прав этих людей. Есть спокойные, не конфронтационные решения», — отметил президент России во время выступления перед журналистами.

По его словам, граждане КНДР «работают у нас хорошо», и местная власть не фиксирует с ними никаких проблем.

«Это трудолюбивые очень люди, законопослушные, дисциплинированные. Мы это обсуждали», — добавил Путин.

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына, они длились около трёх с половиной часов.

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