Путин рассказал о работающих в России гражданах КНДР

Российский президент Владимир Путин обсудил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном ситуацию с работающими в России гражданами КНДР.

«Мы говорили об этом. Здесь существуют разные варианты, есть вопросы гуманитарного характера, есть вопросы, связанные с реализацией прав этих людей. Есть спокойные, не конфронтационные решения», — отметил президент России во время выступления перед журналистами.

По его словам, граждане КНДР «работают у нас хорошо», и местная власть не фиксирует с ними никаких проблем.

«Это трудолюбивые очень люди, законопослушные, дисциплинированные. Мы это обсуждали», — добавил Путин.

Ранее во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына, они длились около трёх с половиной часов.