Ким Чен Ын выразил надежду на урегулирование ситуации на Корейском полуострове

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным положительно повлияют на урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

«Надеюсь, что наши переговоры станут важным шагом для того, чтобы вместе оценить ситуацию, обменяться мнениями и урегулировать этот вопрос», — заявил северокорейский лидер в ходе встречи с российским президентом на острове Русский во Владивостоке.

Он также выразил готовность продолжать укреплять сотрудничество между странами, которое имеет «глубокие корни».

Ранее началась официальная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына перед кампусом Дальневосточного университета​​​.

RT ведёт прямую трансляцию встречи двух лидеров.