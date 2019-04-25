Ким Чен Ын выразил надежду на урегулирование ситуации на Корейском полуострове
«Надеюсь, что наши переговоры станут важным шагом для того, чтобы вместе оценить ситуацию, обменяться мнениями и урегулировать этот вопрос», — заявил северокорейский лидер в ходе встречи с российским президентом на острове Русский во Владивостоке.
Он также выразил готовность продолжать укреплять сотрудничество между странами, которое имеет «глубокие корни».
Ранее началась официальная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына перед кампусом Дальневосточного университета.
RT ведёт прямую трансляцию встречи двух лидеров.