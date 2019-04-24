Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17
  • Reuters

«Только что поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Помимо прочего, мы обсудили вопрос сохранения стабильности в регионе, а также важность продвижения расследования дела MH17», — написал он в Twitter.

Ранее МИД России подтвердил проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

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