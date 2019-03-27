Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Reuters

«Да, (консультации. — RT) были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — сообщил РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко. В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к предметному обсуждению международного расследования катастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.