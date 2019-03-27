Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
- Reuters
«Да, (консультации. — RT) были. Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер», — сообщил РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Грушко.
В феврале официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила готовность Москвы к предметному обсуждению международного расследования катастрофы Boeing на востоке Украины в 2014 году.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.