Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что Киев причастен к крушению малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году.

«Моё личное убеждение — оно подтверждается информацией: к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», — приводит его слова РИА Новости.

Прозоров подчеркнул, что за падением самолёта последовала «феноменально быстрая реакция украинского руководства».

«Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом», — пояснил он.

Кроме того, экс-сотрудника СБУ насторожило, что «воздушное пространство над зоной ведения боевых действий в Донбассе не было закрыто».

По мнению Прозорова, к авиакатастрофе причастны «нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Курбатов».

В сентябре 2018 года Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая в Донбассе в 2014 году малайзийский Boeing, который выполнял рейс МН17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Международная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения лайнера, заявила, что приняла во внимание информацию, представленную Минобороны России.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам международного расследования, связанного с крушением самолёта.