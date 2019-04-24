Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО
- РИА Новости
По словам главы российского оборонного ведомства, после выхода США из договора по ПРО стало понятно, что развитие данной системы направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая, хотя американская сторона и отрицала подобное. Теперь же данный факт очевиден.
«В концептуальных документах Соединёнными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы», — сказал он во время выступления на Московской международной конференции по безопасности.
Ранее Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) объявило, что Соединённые Штаты по запросу НАТО летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.