Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские военные в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО
  • РИА Новости

По словам главы российского оборонного ведомства, после выхода США из договора по ПРО стало понятно, что развитие данной системы направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая, хотя американская сторона и отрицала подобное. Теперь же данный факт очевиден.

«В концептуальных документах Соединёнными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы», — сказал он во время выступления на Московской международной конференции по безопасности.

Ранее Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) объявило, что Соединённые Штаты по запросу НАТО летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.

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