Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские военные в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.

По словам главы российского оборонного ведомства, после выхода США из договора по ПРО стало понятно, что развитие данной системы направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая, хотя американская сторона и отрицала подобное. Теперь же данный факт очевиден.

«В концептуальных документах Соединёнными Штатами официально закреплена антироссийская направленность работ в сфере ПРО. Это в очередной раз подтвердило правильность наших оценок данной системы», — сказал он во время выступления на Московской международной конференции по безопасности.

Ранее Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) объявило, что Соединённые Штаты по запросу НАТО летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.