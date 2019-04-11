США объявили о планах разместить в Румынии систему ПРО THAAD

Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) объявило, что Соединённые Штаты по запросу НАТО летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте EUCOM.

«По запросу НАТО этим летом Министерство обороны США развернёт в Румынии систему THAAD в рамках поддержки противоракетной обороны НАТО», — указано в заявлении.

Отмечается, что система THAAD дислоцированной в Техасе артиллерийской бригады будет интегрирована в архитектуру ПРО НАТО «на ограниченный период» в рамках проведения плановых технических работ и модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии летом 2019 года.

В марте стало известно, что США развернут в Израиле системы ПРО THAAD в ходе военных учений.