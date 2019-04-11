В НАТО прокомментировали размещение в Румынии системы ПРО THAAD

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В НАТО прокомментировали информацию о том, что США летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.
В НАТО прокомментировали размещение в Румынии системы ПРО THAAD
  • © Daniel MIHAILESCU / AFP

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте альянса.

«Объект ПРО НАТО Aegis Ashore в Румынии пройдёт этим летом давно запланированное обновление, которое происходит со всем парком систем ПРО Aegis. Оно не обеспечит никакого наступательного потенциала для наземной системы противоракетной обороны Aegis», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в ходе этого процесса США выполнят свои обязательства по противоракетной обороне НАТО путём временного развертывания системы THAAD в Девеселу в Румынии.

«Подразделение THAAD будет находиться под оперативным контролем НАТО и полным политическим контролем Североатлантического совета», — добавляют в альянсе.

В НАТО заверили, что американские системы будут размещены только на время работ, которые планируется завершить в течение нескольких недель.

Ранее Европейское командование Вооружённых сил США (EUCOM) объявило, что Соединённые Штаты по запросу НАТО летом 2019 года развернут в Румынии систему противоракетной обороны THAAD.

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