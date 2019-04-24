Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке превысило 60
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на властей.
По последним данным, жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 359 человек.
Серия атак произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху.
Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.