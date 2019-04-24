Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке превысило 60

Короткая ссылка
Власти Шри-Ланки задержали уже более 60 человек в связи с серией терактов в стране.
Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке превысило 60
  • © Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на властей.

По последним данным, жертвами взрывов на Шри-Ланке стали 359 человек.

Серия атак произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху. 

Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить