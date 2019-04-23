Глава Шри-Ланки намерен сменить руководителей сил безопасности страны

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Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена намерен сменить руководство сил безопасности в стране после серии взрывов на острове, в результате которых погибли более 320 человек. Об этом сообщает Adaderana.
Глава Шри-Ланки намерен сменить руководителей сил безопасности страны
  • Reuters

Как отмечается, в ближайшее время будут приняты меры по реорганизации департамента полиции и сил безопасности с целью предотвращения дальнейших терактов.

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что взрывы, которые устроили террористы в пасхальное воскресенье на острове, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.

Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху. Число жертв превысило 320.

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