Глава Шри-Ланки намерен сменить руководителей сил безопасности страны
- Reuters
Как отмечается, в ближайшее время будут приняты меры по реорганизации департамента полиции и сил безопасности с целью предотвращения дальнейших терактов.
Ранее власти Шри-Ланки заявили, что взрывы, которые устроили террористы в пасхальное воскресенье на острове, являются ответом на недавний теракт в Новой Зеландии.
Серия взрывов произошла в храмах и пятизвёздочных отелях Шри-Ланки 21 апреля, в католическую Пасху. Число жертв превысило 320.