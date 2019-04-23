МИД Бельгии выступил против санкций США в отношении Ирана

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Бельгия не поддерживает решение США об отказе от исключений для импорта иранской нефти, Европа ищет пути обхода санкций Вашингтона, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Анкаре.
МИД Бельгии выступил против санкций США в отношении Ирана
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Бельгия выступает за обновление соглашения по ядерной программе с Ираном, передаёт Anadolu.

«Многие компании испытывают трудности в связи с санкциями США. Европа, в том числе и Бельгия, ищет пути обхода этих ограничений и сотрудничества с Ираном», — сказал глава МИД.

По его словам, Бельгия продолжит следить за тем, чтобы все обязательства по ядерному соглашению с Ираном выполнялись.

Как отметил Рейндерс, Брюссель не поддерживает санкции США против Ирана, и эта позиция доведена до сведения Вашингтона.

Ранее США приняли решение с начала мая не выводить другие страны из-под действия санкций в связи с закупкой нефти у Ирана.

В Анкаре раскритиковали решение американской стороны. В Иране заявили, что предпримут ответные меры.

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