Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах
Как заявил представитель правительства Раджита Сенаратне, первые сообщения о возможной атаки террористов поступили от иностранных спецслужб 4 апреля.
Затем иностранные спецслужбы повторно направили предупреждения за несколько дней и часов до нападения.
По словам министра экономики страны Харши де Сильвы, предупреждения отправили спецслужбы США и Индии.
«В них говорилось, что произойдёт что-то страшное», — сказал он.
Отмечается, что министерство обороны и служба полиции Шри-Ланки проинформировали о возможной атаке службы безопасности страны.
Серия взрывов произошла в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибли не менее 290 человек, сотни получили ранения.