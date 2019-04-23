Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах

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Власти Шри-Ланки получали предупреждения от спецслужб Индии и США о возможных терактах в церквях и туристических местах страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства Шри-Ланки.

Как заявил представитель правительства Раджита Сенаратне, первые сообщения о возможной атаки террористов поступили от иностранных спецслужб 4 апреля.

Затем иностранные спецслужбы повторно направили предупреждения за несколько дней и часов до нападения.

По словам министра экономики страны Харши де Сильвы, предупреждения отправили спецслужбы США и Индии.

«В них говорилось, что произойдёт что-то страшное», — сказал он.

Отмечается, что министерство обороны и служба полиции Шри-Ланки проинформировали о возможной атаке службы безопасности страны. 

Серия взрывов произошла в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибли не менее 290 человек, сотни получили ранения. 

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