Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах

Власти Шри-Ланки получали предупреждения от спецслужб Индии и США о возможных терактах в церквях и туристических местах страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства Шри-Ланки.

Как заявил представитель правительства Раджита Сенаратне, первые сообщения о возможной атаки террористов поступили от иностранных спецслужб 4 апреля.

Затем иностранные спецслужбы повторно направили предупреждения за несколько дней и часов до нападения.

По словам министра экономики страны Харши де Сильвы, предупреждения отправили спецслужбы США и Индии.

«В них говорилось, что произойдёт что-то страшное», — сказал он.

Отмечается, что министерство обороны и служба полиции Шри-Ланки проинформировали о возможной атаке службы безопасности страны.

Серия взрывов произошла в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибли не менее 290 человек, сотни получили ранения.