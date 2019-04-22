В СБ ООН осудили серию терактов на Шри-Ланке

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Члены Совета Безопасности ООН осудили серию террористических актов, произошедших в отелях и церквях на Шри-Ланке, жертвами которых стали около 300 человек.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили серию отвратительных и трусливых террористических нападений... в пасхальное воскресенье, 21 апреля 2019 года», — приводит текст соответствующего заявления РИА Новости.

В Совбезе также выразили соболезнования семьям погибших и правительству Шри-Ланки в связи с произошедшим, а также подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей и организаторов терактов.

Ранее в Министерстве иностранных дел Шри-Ланки сообщили об опознании тел 31 иностранного гражданина. Отмечалось, что все они стали жертвами терактов.

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