В МИД Шри-Ланки заявили об опознании тел 31 иностранца после терактов в стране

В Министерстве иностранных дел Шри-Ланки сообщили об опознании тел 31 иностранного гражданина. Все они погибли в результате серии терактов в отелях и церквях острова.

Среди жертв числятся восемь граждан Индии, шесть граждан Великобритании, по два гражданина из Саудовской Аравии, Турции и Китая, по одному — из Бангладеш, Франции, Испании, Японии, Испании, Нидерландов и Португалии.

У двоих было гражданство США и подданство Великобритании, ещё двое были одновременно гражданами Австралии и Шри-Ланки.

В настоящее время неизвестной остаётся судьба 14 иностранцев.

В результате серии взрывов, произошедших в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибли не менее 290 человек, сотни получили ранения.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал происходящее в стране.