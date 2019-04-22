В МИД Шри-Ланки заявили об опознании тел 31 иностранца после терактов в стране
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Среди жертв числятся восемь граждан Индии, шесть граждан Великобритании, по два гражданина из Саудовской Аравии, Турции и Китая, по одному — из Бангладеш, Франции, Испании, Японии, Испании, Нидерландов и Португалии.
У двоих было гражданство США и подданство Великобритании, ещё двое были одновременно гражданами Австралии и Шри-Ланки.
В настоящее время неизвестной остаётся судьба 14 иностранцев.
В результате серии взрывов, произошедших в отелях и церквях Шри-Ланки 21 апреля, погибли не менее 290 человек, сотни получили ранения.
Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал происходящее в стране.