В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»

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Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Об этом сообщает SWR.

«Россия как крупнейшая страна в мире нужна нам для защиты мировых благ и обеспечения всемирной продовольственной безопасности», — заявил он накануне своего визита в Россию.

Отмечается, что Мюллер посетит Москву и Воронеж и проведёт несколько встреч по вопросам международной защиты климата.

Министр отметил огромные ресурсы России в сельском хозяйстве и подчеркнул её ведущую роль в мировом экспорте зерна.

Ранее премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет призвал Германию к более активному сотрудничеству с Россией.

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