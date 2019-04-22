В Госдепе назвали выборы президента Украины конкурентными

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Представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что выборы президента на Украине были конкурентными, а также отражали волю народа.
В Госдепе назвали выборы президента Украины конкурентными
  • Reuters

По её словам, президентская гонка показала, что на Украине существует «прочная демократия».

С точки зрения Ортагус, «выборы были мирными, конкурентными, а их исход отразил волю народа». 

Ранее представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил, что Запад в ближайшее время начнёт давать советы лидеру второго тура выборов президента Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обозначить «пределы колебаний» его будущего политического курса.

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