В Госдепе назвали выборы президента Украины конкурентными

Представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что выборы президента на Украине были конкурентными, а также отражали волю народа.

По её словам, президентская гонка показала, что на Украине существует «прочная демократия».

С точки зрения Ортагус, «выборы были мирными, конкурентными, а их исход отразил волю народа».

Ранее представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил, что Запад в ближайшее время начнёт давать советы лидеру второго тура выборов президента Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обозначить «пределы колебаний» его будущего политического курса.