Чижов не исключил, что Запад скоро начнёт давать «советы» Зеленскому

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Представитель России при ЕС Владимир Чижов в беседе с РИА Новости не исключил, что Запад в скором времени начнёт давать советы лидеру второго тура выборов президента Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обозначить «пределы колебаний» его будущего политического курса.
Чижов не исключил, что Запад скоро начнёт давать «советы» Зеленскому
  • Reuters

«Несомненно, вслед за поздравлениями в его адрес последует немало «советов», а при необходимости — и более жёстких рекомендаций», — уточнил он. 

Ранее стало известно, когда Верховная рада назначит инаугурацию избранного президента страны.

Президент Международного клуба КВН Александр Масляков в беседе с kp.ru оценил предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым на выборах главы государства лидирует Владимир Зеленский.

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