Чижов не исключил, что Запад скоро начнёт давать «советы» Зеленскому

Представитель России при ЕС Владимир Чижов в беседе с РИА Новости не исключил, что Запад в скором времени начнёт давать советы лидеру второго тура выборов президента Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обозначить «пределы колебаний» его будущего политического курса.

«Несомненно, вслед за поздравлениями в его адрес последует немало «советов», а при необходимости — и более жёстких рекомендаций», — уточнил он.

Ранее стало известно, когда Верховная рада назначит инаугурацию избранного президента страны.

Президент Международного клуба КВН Александр Масляков в беседе с kp.ru оценил предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым на выборах главы государства лидирует Владимир Зеленский.