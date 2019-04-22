Чижов не исключил, что Запад скоро начнёт давать «советы» Зеленскому
- Reuters
«Несомненно, вслед за поздравлениями в его адрес последует немало «советов», а при необходимости — и более жёстких рекомендаций», — уточнил он.
Ранее стало известно, когда Верховная рада назначит инаугурацию избранного президента страны.
Президент Международного клуба КВН Александр Масляков в беседе с kp.ru оценил предварительные результаты ЦИК Украины, согласно которым на выборах главы государства лидирует Владимир Зеленский.