В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT рассказал о военно-политическом взаимодействии с Турцией.
В Минобороны России оценили уровень сотрудничества Москвы и Анкары
  • Reuters

«Наши отношения находятся, я бы сказал, на подъёме. По всем возможным направлениям — и в политике, и в экономике, и, конечно же, в военном, военно-техническом сотрудничестве», — сказал он.

По его словам, страны взаимодействуют в том числе для урегулирования ситуации в Сирии.

«У нас развиваются достаточно бурно отношения в сфере военно-технического сотрудничества. Вы, наверное, знаете про известный проект С-400. Предполагается в скором времени поставка первой части этого комплекса. И мы достаточно активно взаимодействуем в том числе и по другим проектам», — добавил он. 

Замглавы Министерства обороны дал интервью RT в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара как гаранты астанинского процесса прилагают усилия для нормализации обстановки в Сирии. 

Полную версию интервью читайте в материале RT.

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