В Минобороны России предостерегли от силового сценария США в Венесуэле

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT в преддверии VIII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2019), которая состоится 23—25 апреля, предупредил о последствиях возможного силового сценария США в Венесуэле.

«Соединённые Штаты Америки, конечно же, имеют в запасе и силовой вариант действий, которым они, собственно, и пугают всех», — отметил он.

По словам Фомина, развитие подобного сценария в Венесуэле невыгодно США, так как это «может только больше сплотить население вокруг сегодняшнего правительства Венесуэлы».

«Мало того, это может настроить соответствующим образом, негативно, и региональные страны Латинской Америки. Но Соединённые Штаты Америки не стоят на месте, они не гнушаются никакими другими инструментами», — добавил он.

Как указал военный, «широко используются инструменты гибридных войн, цветных революций».

«Нам представляется, что нынешнее законное правительство во главе с Мадуро ситуацию контролирует, вооружённые силы готовы отражать внешнюю агрессию. Мы оказываем поддержку Венесуэле в первую очередь в рамках военно-технического сотрудничества. У нас есть ряд соглашений, которые мы соблюдаем, оказываем помощь в части восстановления боеготовности вооружения и боевой техники», — указал он.

Ранее в МИД России заявили, что США прорабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу, а решение об этом уже принято.

Полную версию интервью читайте в материале RT.