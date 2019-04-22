В Минобороны России предостерегли от силового сценария США в Венесуэле
- Reuters
«Соединённые Штаты Америки, конечно же, имеют в запасе и силовой вариант действий, которым они, собственно, и пугают всех», — отметил он.
По словам Фомина, развитие подобного сценария в Венесуэле невыгодно США, так как это «может только больше сплотить население вокруг сегодняшнего правительства Венесуэлы».
«Мало того, это может настроить соответствующим образом, негативно, и региональные страны Латинской Америки. Но Соединённые Штаты Америки не стоят на месте, они не гнушаются никакими другими инструментами», — добавил он.
Как указал военный, «широко используются инструменты гибридных войн, цветных революций».
«Нам представляется, что нынешнее законное правительство во главе с Мадуро ситуацию контролирует, вооружённые силы готовы отражать внешнюю агрессию. Мы оказываем поддержку Венесуэле в первую очередь в рамках военно-технического сотрудничества. У нас есть ряд соглашений, которые мы соблюдаем, оказываем помощь в части восстановления боеготовности вооружения и боевой техники», — указал он.
Ранее в МИД России заявили, что США прорабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу, а решение об этом уже принято.
Полную версию интервью читайте в материале RT.