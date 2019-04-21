Трамп сообщил о «138 миллионах погибших» при взрывах на Шри-Ланке
- Reuters
«Сердечные соболезнования от Соединённых Штатов народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими нападениями на церкви и отели, в результате которых погибли по меньшей мере 138 миллионов человек и ещё 600 получили серьезные ранения. Мы готовы помочь!» — написал президент в Twitter.
По сообщениям местных СМИ, при серии взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 185 человек, сотни получили ранения. Власти подтвердили гибель около 160 человек.
Министерство иностранных дел России осудило серию взрывов.