Трамп сообщил о «138 миллионах погибших» при взрывах на Шри-Ланке

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Президент США Дональд Трамп, принося соболезнования Шри-Ланке в связи с серией взрывов, которые произошли на острове, совершил в Twitter опечатку и написал о «138 миллионах погибших» в результате терактов.
Трамп сообщил о «138 миллионах погибших» при взрывах на Шри-Ланке
  • Reuters

«Сердечные соболезнования от Соединённых Штатов народу Шри-Ланки в связи с ужасными террористическими нападениями на церкви и отели, в результате которых погибли по меньшей мере 138 миллионов человек и ещё 600 получили серьезные ранения. Мы готовы помочь!» — написал президент в Twitter.

По сообщениям местных СМИ, при серии взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 185 человек, сотни получили ранения. Власти подтвердили гибель около 160 человек.

Министерство иностранных дел России осудило серию взрывов.

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