МИД России осудил взрывы на Шри-Ланке
- Reuters
«Возмущены очередной бесчеловечной вылазкой террористов, которой нет и не может быть оправдания. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что «события в Шри-Ланке в очередной раз подтверждают необходимость консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом».
В министерстве уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших при взрывах россиян нет.
По сообщениям местных СМИ, при взрывах погибли не менее 185 человек, сотни получили ранения.
Всего на данный момент известно о восьми взрывах, которые затронули отели и церкви острова.