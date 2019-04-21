МИД России осудил взрывы на Шри-Ланке

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Министерство иностранных дел России осудило серию взрывов, которая произошла на Шри-Ланке 21 апреля.
МИД России осудил взрывы на Шри-Ланке
  • Reuters

«Возмущены очередной бесчеловечной вылазкой террористов, которой нет и не может быть оправдания. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что «события в Шри-Ланке в очередной раз подтверждают необходимость консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом».

В министерстве уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших при взрывах россиян нет.

По сообщениям местных СМИ, при взрывах погибли не менее 185 человек, сотни получили ранения. 

Всего на данный момент известно о восьми взрывах, которые затронули отели и церкви острова.

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