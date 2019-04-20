В Косово вернулись 110 человек с подконтрольных ИГ территорий

В Косово 20 апреля вернулись 110 граждан непризнанной республики с территорий ближневосточного региона, ранее подконтрольных террористической организации «Исламское государство»*.

Как уточняет Deutsche Welle, большая часть из вернувшихся на родину граждан — женщины и дети.

«Только четверо из 110 пассажиров спецрейса, приземлившегося в аэропорту Приштины, воевали в рядах ИГ. Они сразу же были задержаны на 48 часов для выяснения обстоятельств», — указано в тексте.

По словам министра юстиции региона Абелярда Тахири, вернувшиеся заслуживают права на «реабилитацию и надежду на мирную жизнь».

В марте генерал-лейтенант США Пол Лакамера, командующий силами международной коалиции в Сирии, призвал не заблуждаться по поводу «полного разгрома» боевиков ИГ.

По его словам, оставшиеся террористы скрываются в лагерях для внутренне перемещённых лиц.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.