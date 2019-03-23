Генерал США в Сирии: часть боевиков ИГ скрываются в лагерях перемещённых лиц

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Генерал-лейтенант США Пол Лакамера, командующий силами коалиции в Сирии, призвал не заблуждаться по поводу «полного разгрома» боевиков «Исламского государства»*. По его словам, оставшиеся террористы скрываются в лагерях для внутренне перемещённых лиц.
Генерал США в Сирии: часть боевиков ИГ скрываются в лагерях перемещённых лиц
  • Reuters

«Не заблуждайтесь, ИГ сохраняет свою силу», — приводит слова Лакамеры пресс-служба коалиции.

Он добавил, что боевики «приняли взвешенные решения, чтобы сохранить то, что осталось от их сокращающегося состава и возможностей».

«Они идут на риск и отправляются в лагеря для внутренне перемещённых лиц или в отдалённые районы. Они ждут подходящего момента, чтобы вернуться», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией целиком освободили территории Сирии и Ирака от «Исламского государства», а также пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари назвал блефом заявления США об окончательной победе над террористами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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