В Госдуме оценили реакцию Литвы на встречу президентов России и Эстонии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что Эстонии стоит впредь координировать действия, прежде чем заводить диалог с Россией.

Литовский министр добавил, что всегда будут попытки «проверить и разрушить единство европейских стран или стран Балтии».

По словам Морозова, все адекватные политики понимают, что с Россией надо восстанавливать отношения.

«Потому что дальнейший путь конфронтации абсолютно контрпродуктивен и ведёт в никуда. Я понимаю так, что в Эстонии всерьёз об этом задумались и уже готовы встречаться, обсуждать независимо от мнения так называемых старших товарищей из-за океана, а некоторые — вроде Литвы и Латвии — пока что отыгрывают сценарий, который им диктуют из других центров влияния», — отметил Морозов.

Парламентарий добавил, что такие действия, происходящие в интересах «крупных геополитических игроков», лишь «дестабилизируют ситуацию вокруг России».

«Я думаю как раз наоборот — главы государств должны действовать в интересах собственного народа, страны, а не оглядываться на какие-то непонятные союзы и не выполнять требования, которые мотивированы политической антироссийской направленностью, а не реальными, прагматическими интересами», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Литве посоветовали Эстонии впредь сообщать о контактах с Россией.

Отмечается, что Таллин не предоставил информацию о встрече Кальюлайд с российским президентом Владимиром Путиным, однако в Литве ожидают, что Эстония сделает это позднее.