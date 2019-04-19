Французский политик назвал лицемерными санкции против России

Французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в беседе с RT назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.

«Экономический потенциал действительно велик. Это ведь Чёрное море — очень интересное место между Россией, Европой и Турцией, с точки зрения экономики это очень важный фактор. Но, к сожалению, Франция ввела эти лицемерные санкции, и этот потенциал растворился. Когда я говорю «лицемерные», я имею в виду, что все — и президент Макрон в том числе, который высказывался по этой теме, — считают Крым русским. Подавляющее большинство населения — это русские, русскоязычные люди, и они хотят быть русскими», — сказал он.

Как подчеркнул Рошеди, исторически это совершенно русская территория.

«Глупо вводить санкции для такого региона, тогда как мы все прекрасно знаем, что российское присутствие здесь законно. Это не означает, что нужно быть против Украины, и я поддерживаю сближение Евросоюза с европейской Украиной», — добавил он.

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

Как заявлял глава Крыма Сергей Аксёнов, санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.