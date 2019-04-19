Помпео оценил требование КНДР отстранить его от переговоров

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после требования КНДР заменить его на переговорах Пхеньяна и Вашингтона «ничего не изменилось», диалог будет продолжен. Трансляцию брифинга Помпео вёл C-SPAN.
Помпео оценил требование КНДР отстранить его от переговоров
  • Reuters

Об этом он сообщил по итогам переговоров с представителями японских властей, отвечая на вопросы журналистов.

«Ничего не изменилось. Мы продолжим работать. Я отвечаю за команду. Президент Трамп, конечно, отвечает за все усилия», — отметил Помпео.

Госсекретарь добавил, что «в его команде» остаётся спецпредставитель Госдепартамента по Северной Корее Стивен Биган. Также он заявил, что американская сторона продолжит оказывать давление на Северную Корею.

«Мы продолжим оказывать давление на Северную Корею, чтобы страна отказалась от всего оружия массового уничтожения», — сказал он.

Он отметил, что действие американских санкций в отношении Пхеньяна будет продолжено. Он призвал остальные страны придерживаться санкций против КНДР.

Ранее стало известно, что МИД КНДР намерен добиться отстранения Помпео от переговоров по денуклеаризации.

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