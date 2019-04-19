Власти Германии отправят спецборт за пострадавшими в ДТП на Мадейре

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пострадавших в аварии туристического автобуса на острове Мадейра доставят на родину специальным рейсом 19 апреля. Об этом сообщает Associated Press.
Власти Германии отправят спецборт за пострадавшими в ДТП на Мадейре
  • Reuters

По его словам, 14 граждан ФРГ заберёт специальный борт с медицинским штабом.

При этом тела погибших планируется отправить в Германию только после того, как личности всех жертв будут идентифицированы.

«Надеюсь, нам удастся это выполнить как можно скорее», — заявил министр, отметив, что процедура требует «предельного внимания» для предотвращения любых ошибок.

Сообщается, что Маас навестил пострадавших в ДТП граждан ФРГ в больнице Фуншала.

По предварительной версии следствия, причиной аварии могла стать неисправность педали газа в туристическом автобусе.

18 апреля было объявлено на Мадейре днём траура по 29 погибшим в аварии.

17 апреля в районе Санта-Круш на португальском острове Мадейра перевернулся автобус, в котором находились 53 туриста из Германии.

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