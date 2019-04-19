Власти Германии отправят спецборт за пострадавшими в ДТП на Мадейре
- Reuters
По его словам, 14 граждан ФРГ заберёт специальный борт с медицинским штабом.
При этом тела погибших планируется отправить в Германию только после того, как личности всех жертв будут идентифицированы.
«Надеюсь, нам удастся это выполнить как можно скорее», — заявил министр, отметив, что процедура требует «предельного внимания» для предотвращения любых ошибок.
Сообщается, что Маас навестил пострадавших в ДТП граждан ФРГ в больнице Фуншала.
По предварительной версии следствия, причиной аварии могла стать неисправность педали газа в туристическом автобусе.
18 апреля было объявлено на Мадейре днём траура по 29 погибшим в аварии.
17 апреля в районе Санта-Круш на португальском острове Мадейра перевернулся автобус, в котором находились 53 туриста из Германии.